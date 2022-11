El presidente de Real Santa Cruz no quiso dar detalles de las deudas del club

Real Santa Cruz es uno de los clubes que más problemas tiene económicamente. El club cruceño entró en paro, al menos, cinco veces en lo que va del año, y la dirigencia paga por porcentajes algunos sueldos de los tantos que adeuda. El presidente brindó del club dio a entender que Dorny Romero y Jayro Jean se irán en 2023, y no quiso dar detalles de la deuda.

Cuando fue consultado sobre el monto total de las deudas en Real Santa Cruz, el dirigente eligió no responder. "La deuda es algo interno y no quisiera hacerlo público", respondió Carlos Sánchez.

Sobre otro tema de actualidad, aclaró que aún no hay nada oficial sobre la partida de las figuras internacionales de los 'Leones del Pajonal'. "Nos han hablado varios equipos, pero con el que más se ha conversado es Always Ready. No tenemos nada firmado, ni definido (por los rumores de la partida de Dorny Romero y Jayro Jean)".