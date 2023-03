Jayro Jean volvió a Real Santa Cruz tras dos partidos en Always Ready

Dos partidos. Esa fue la cantidad de encuentros que Jayro Jean disputó con la camiseta de Always Ready. Ni si quiera jugó la totalidad de minutos, la ida ante Magallanes por la Fase 2 de Libertadores fue titular, pero la vuelta ingresó para el segundo tiempo. Al ser extranjero y no tener espacio en el fútbol local, Jayro volvió a Real Santa Cruz.

Quiere actividad, y Always Ready no puede permitirse tener parado a un jugador como Jean. Fue una apuesta que salió mal. El cuadro paceño apuntaba a clasificar a Fase de Grupos, pero no pudo ni llegar a Fase 3 de Copa Libertadores. Quedó afuera en su primer cruce ante el recién ascendido chileno, Magallanes.