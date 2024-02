Jimmy Roca: “Nos vamos poniendo a punto en lo personal y en lo grupal”

“Comenzamos una semana más de pretemporada. Cada vez me voy sintiendo mejor, nos vamos poniendo a punto en lo personal y en lo grupal. Todo esto nos va a permitir llegar de la mejor manera al torneo”, expresó Jimmy Roca.

“Un grupo sano sobre todas las cosas, cada vez me voy acoplando más a lo que quiere el profe. En lo grupal me voy sintiendo mejor en el trabajo y en la aclimatación también, después de haber estado en la altura. Cada vez me voy sintiendo mejor y estoy contento por eso”, añadió el futbolista.