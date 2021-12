Juan Rivero: “Ya pedí disculpas a los presidentes de The Strongest, Independiente y Always Ready”

Escucha esta nota aquí

El jugador de Real Santa Cruz fue el foco de atención en las últimas horas debido a sus declaraciones públicas en sentido que hacía gestiones para que el plantel del club albo reciba un incentivo, ya sea de Independiente o de Always Ready, para ganarle a The Strongest el domingo (15:00).

The Strongest (63 puntos) es solitario líder del torneo Único de la División Profesional y le siguen de cerca Independiente (62) y Always Ready (61), que también aspiran al título, mientras que Real Santa Cruz está en el undécimo lugar con 35 puntos, sin posibilidades de clasificarse a la Copa Sudamericana.

“Por ahí fue la necesidad que hay en el plantel y con los compañeros, que hizo que yo cometa ese error. Hablé sin conocer el reglamento, estaba diciendo algo que no es permitido, pero pensando con cabeza fría y gracias a Dios, no se llegó hablar de incentivo con las partes involucradas”, dijo Rivero.

El defensor del equipo cruceño reveló que se comunicó con los presidentes de The Strongest, Independiente y Always Ready para pedir disculpas por sus declaraciones hechas a los medios de comunicación.

“Hable con ellos por Zoom, la presidente de Independiente me aceptó las disculpas, entendió que todos somos seres humanos y nos podemos equivocar; el de Always Ready igual; el único molesto era el de The Strongest, porque se ve afectado por este tema, pero me entendió y ahora solo queda pensar en el partido del domingo”, expresó ‘Pollo’ Rivero.

El futbolista espera ahora que todo vuelva a la calma y que se hable de la parte estrictamente deportiva de cara a la última fecha del torneo de la División Profesional, aunque el club The Strongest analizará el tema con la parte legal, porque entiende que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debe tomar cartas en el asunto. Lea también Fútbol Defensor de Real Santa Cruz confiesa que hace gestiones para concretar incentivo económico de Always Ready e Independiente Juan Rivero, uno de los capitanes del equipo albo, dijo que es normal recibir incentivo para salir a ganar un partido. Real será local el domingo ante The Strongest, que en la última fecha del campeonato, disputa el título con los capitalinos y millonarios de El Alto.

