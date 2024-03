Luto en Real Santa Cruz: falleció Guillermo Denis Beltrán

Lamentable. Guillermo Denis Beltrán dejó de existir este viernes al promediar las 13:20. El atacante colombiano perdió la vida luego de sufrir un paro respiratorio, producto de un desvanecimiento mientras se entrenaba con el primer plantel de Real Santa Cruz.



Denis Beltrán se ejercitaba con normalidad junto a sus compañeros, sin embargo empezó a sentir mareos y se descompensó. Los médicos del equipo actuaron rápido y lo atendieron, pero al ver que no reaccionaba decidieron llamar a una ambulancia.



En el trayecto al hospital el jugador sufrió un paro respiratorio severo, esto complicó aún más su estado. Los profesionales hicieron todo los posible para reanimarlo pero lastimosamente su corazón no resistió.



La noticia fue confirmada a DIEZ por Adolfo Soria Galvarró, dirigente de Real Santa Cruz.



“Acaba de confirmarnos el médico del club que estaba en la clínica, si falleció. Estaba entrenando normal y se desplomó. Le hicieron las reanimaciones correspondientes pero no resistió”.



“La familia del jugador ya está enterada. El club le compró los pasajes a su madre para que pueda venir”, añadió Soria Galvarro.



Beltrán falleció a los 24 años. Nació el 4 de julio de 1999 en Apartadó, Colombia. Se despeñaba como extremo por derecha y se caracterizaba por ser un jugador hábil y desequilibrante.



Arribó a Real Santa Cruz el 2023, procedente del club Rubio Ñu del Paraguay. El los leones del pajonal disputó 21 partidos y anotó 1 gol.