Madre de Denis Beltrán: "Me voy con la satisfacción de que Bolivia ha acogido a mi hijo"

También habló de lo que Guillermo Denis Beltrán planeaba para el futuro: "Su anhelo era hacerme una casa, pero la vida sigue y lo material no es todo. Me voy con la satisfacción de que Bolivia ha acogido a mi hijo, y en estos momentos de dolor ha acogido a mi hija y a mi. Tanto la Federación Boliviana de Fútbol como el club Real Santa Cruz me han apoyado desde el momento que me dieron la noticia", comentó la madre del fallecido jugador.

Al final de la conferencia, Alcira Beltrán no quiso preguntas, y agradeció a Bolivia y Santa Cruz: "No quiero prensa, no quiero especulaciones, no quiero nada. Solo quiero darle la cristiana sepultura a mi hijo y con alegría. Hay momentos en los que uno se derrumba y llora, pero él me ha dado esa fortaleza para poder estar acá, y gestionar para poder llevarlo a Antioquia con su familia, compañeros y amigos. Les doy las gracias infinitas a Bolivia y especial a Santa Cruz".