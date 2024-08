Marcelo Straccia asume la dirección técnica de Real Santa Cruz con el objetivo de salvarlo del descenso

Con 58 años, Straccia llegó a la capital cruceña hace algunas semanas, donde ha estado observando varios partidos del torneo Clausura, incluyendo los de Real Santa Cruz. Gracias a esto, el nuevo entrenador cuenta con un amplio conocimiento sobre el plantel que dirigirá en adelante.



No es la primera vez que Straccia incursiona en el fútbol boliviano; el año pasado dirigió a Libertad Gran Mamoré de Trinidad, club con el que perdió la categoría en el indirecto frente a San Antonio de Bulo Bulo. Además, ha tenido una trayectoria variada en su país, habiendo dirigido a equipos como Deportivo Merlo, San Martín de San Juan e Independiente de Rivadavia. También tuvo experiencia internacional al dirigir a Macará en Ecuador y a Apollon Larissa en Grecia.



Con poco tiempo para prepararse y su primer examen a la vista, Straccia deberá afinar los detalles para su debut con Real Santa Cruz, programado para el sábado a las 15:00, cuando el equipo enfrente a Always Ready en condición de local. Este partido será crucial no solo para el equipo, sino también para el nuevo entrenador, quien buscará comenzar su gestión con el pie derecho y revertir la situación del club en la tabla de posiciones.