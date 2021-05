Néstor Clausen: “Tengo el respaldo no solo de la dirigencia, también de los jugadores”

Escucha esta nota aquí

Néstor Clausen se mantiene como director técnico de Real Santa Cruz. El técnico argentino puso, una vez más, su cargo a disposición tras la derrota (1-0) a manos de Guabirá, la noche del sábado en Montero, pero al sentirse respaldado aceptó seguir dirigiendo al equipo albo.

“Tengo el respaldo no solo de la dirigencia, también de los jugadores”, dijo Clausen a DIEZ, luego de la práctica que su equipo realizó la mañana de este domingo, ahora con la mira puesta en Blooming, su próximo rival, el viernes (15:00) en el estadio albo.

La dirigencia y el mismo DT se habían puesto como plazo esperar por un triunfo, como máximo, hasta el quinto partido, ya que antes de jugar ante Guabirá, Clausen puso su cargo a disposición en dos oportunidades justamente por los malos resultados. Esta vez se queda, pero sin plazos.

“Ya no quiero hablar de plazos, yo le dije a la dirigencia que esto es con resultados, que en determinado momento tenemos que pensar siempre en lo mejor para Real y que cuando ellos vean conveniente me voy. No es cuestión de que me estén echando, en el fútbol son resultados, logramos jugar bien, pero si no ganas…”, expresó Clausen.

Real Santa Cruz lleva cinco partidos jugados y hasta la fecha no ha ganado un solo partido, tampoco ha empatado. Debido a las cinco derrotas al hilo el equipo cruceño se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

“Acá no hay ninguna obligación en la parte económica, si me tengo que ir, no hay nada qué impida tomar una decisión en ese sentido. De mi parte yo veo que el equipo responde futbolísticamente, más allá de los resultados, logramos jugar de igual a igual con los adversarios, pero por errores propios o virtudes del rival hemos perdido”, agregó el DT.

El adiestrador de Real Santa Cruz reconoce que el partido del viernes ante Blooming será complicado, como lo son todos, y por eso en el campamento albo, desde este domingo, ya se pusieron a trabajar con el objetivo de ganar dicho encuentro.

