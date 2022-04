Plantel de Real Santa Cruz no entrenó este martes por reclamo de pago de salarios

Escucha esta nota aquí

Los jugadores de Real Santa Cruz determinaron este martes no entrenar en reclamo a los cuatro meses de salarios que les adeuda el club.​

La medida fue anunciada por Juan Rivero, capitán del equipo albo, quien informó que tuvieron que hacerlo ante el reiterado incumplimiento de los directivos.

“Nos tienen s vuelta. Tomamos la decisión de parar porque no se puede aguantar más”, dijo Rivero, quien contó que incluso hay un grupo de jugadores a los que se les debe desde el año pasado.

“El club me debe nueve meses y medio, pero gracias a Dios yo tengo otros ingresos que me ayudan a sostener a mi familia. Muchos de mis compañeros no lo tienen y por eso la situación es insostenible”, acotó.

Por la tarde, Rivero tuvo una reunión con el directorio que encabeza Carlos Sánchez con quienes se comprometieron a pagar un mes de sueldo el próximo viernes. Esta respuesta hará que los jugadores vuelvan este miércoles a los entrenamientos.

Real Santa Cruz marcha en el penúltimo lugar del grupo A del torneo Apertura con 11 puntos. En la fecha 11 derrotó de local a Nacional Potosí por 3-2. Fue su tercera victoria en el torneo. El sábado visitarán a The Strongest (15:00).

