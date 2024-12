Presidente de Real S.C. considera que el campeonato fue irregular y con muchos defectos

“Siempre voy a considerar que Real Santa Cruz aspire a ser campeón, no solo permanecer (en primera)”, manifestó el presidente del club albo.

Hace algunos días, Real Santa Cruz, Guabirá y Royal Pari emitieron un comunicado público sobre un pedido que harían en el Congreso Ordinario de la FBF para que no haya descensos este año. Se le recordó sobre el tema a Carlos Sánchez, pero dejó abierta una incógnita sobre esa figura.

No quiso referirse a las declaraciones de algunos jugadores y del ex DT del equipo albo, Armando Ibáñez, quienes manifestaron que “todo está podrido acá (en Real SC)” y que en el club “priorizaron los conciertos” antes que la parte deportiva.

“Las cosas de Real se lavan dentro de Real, no quiera opinar al respecto… Todos tenemos a veces malos resultado y eso no da para criticar cosas que no corresponden”, dijo Sánchez.