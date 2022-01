Real Santa Cruz contrató a un DT estadounidense

Escucha esta nota aquí

Daniel Farrar, un estadounidense radicado en Paraguay, es el nuevo entrenador de Real Santa Cruz.



Tiene 36 años y el último club que dirigió fue Yaracuyanos de Venezuela en la temporada pasada.

Farrar dirigió a River Plate de Paraguay en 2016 cuando tenía apenas 31 años. En ese entonces se convirtió en el técnico más joven en la historia de la Liga Paraguaya de Fútbol.

Posteriormente lo hizo en Sol de América, Sportivo Trinidense, Deportivo Liberación y 12 de Octubre.

El nuevo estratega de los albos y que reemplaza al español David Perdiguero dirigirá su primera práctica el próximo jueves.

Real Santa Cruz anunció el pasado fin de semana los fichajes de los volantes Matheo Zoch (ex The Strongest) y Jorge Ortiz (ex Wilstermann). Además, confirmó la renovación de contrato con el lateral Miguel Becerra, el zaguero Juan Rivero, el defensor Ricardo Suárez, el delantero haitiano Jairo Jean y el zaguero dominicano Danco García.

Los 'leones de El Pajonal' debutarán de local en el torneo Apertura ante Universitario de Sucre.

