Real Santa Cruz incorporó a Pozo e Hinojoza

El primer entrenamiento de Real Santa Cruz bajo el mando de Daniel Farrar tuvo como novedad la presencia del volante Samuel Pozo y del lateral izquierdo Brian Hinojoza.



Pozo tiene 24 años y el año pasado defendió los colores de Oriente Petrolero, mientras que Hinojoza, de 28 años, lo hizo en Indedependiente Petrolero.

Ambos jugadores se suman al grupo de refuerzos para esta temporada. Antes ficharon los volantes Matheo Zoch (ex The Strongest) y Jorge Ortiz (ex Wilstermann).

De la plantilla que jugó el campeonato pasado, el club renovó contrato con César Manuel García, Jayro Jean, Ricardo Suárez, Miguel Ángel Becerra y Juan Rivero.

Los albos debutarán en el torneo Apertura, cuyo comienzo está programado para el 6 de febrero, ante Universitario de Sucre en el estadio de los ‘leones blancos de El Pajonal’.

