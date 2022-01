Real Santa Cruz presentó a su nuevo entrenador

Escucha esta nota aquí

Daniel Farrar fue presentado este jueves por la tarde como nuevo entrenador de Real Santa Cruz. Se trata de un DT de 36 años. Nació en Estados Unidos y radica desde 2016 en Paraguay.

Su último club en dirigir fue Yaracuyanos de Venezuela.

En Paraguay entrenó a River Plate de en 2016 cuando tenía apenas 30 años. En ese entonces se convirtió en el técnico más joven en la historia de la Liga Paraguaya de Fútbol.

Farrar llegó al país para reemplazar en el cargo al español David Perdiguero, quien en la temporada pasada de la División Profesional estuvo cerca de clasificar a los albos a la Copa Sudamericana.

“Estoy contento por esta oportunidad. Trabajaremos para que los objetivos trazados se puedan cumplir. Acepté la propuesta de la dirigencia del club porque considero que es un buen desafío. En el fútbol boliviano hay un constante crecimiento y esta experiencia seguro que me dejará una gran enseñanza”, dijo Farrar, que también tiene nacionalidad boliviana por su mamá que es cruceña.

“Me gusta el buen juego y la posición del balón. Exijo que mis equipos siempre sean protagonistas más allá del rival que toca enfrentar”, acotó.

Farrar estará acompañado en su cuerpo técnico de Juan Carlos Domínguez (preparador físico), Mauricio González (ayudante de campo), Donald García (analista de videos) y Gustavo Valverde (entrenador de arqueros).

El primer contacto con sus dirigidos será este viernes por la mañana.

El plantel

Real Santa Cruz anunció el pasado fin de semana los fichajes de los volantes Matheo Zoch (ex The Strongest) y Jorge Ortiz (ex Wilstermann). Además, confirmó la renovación de contrato con el lateral Miguel Becerra, el zaguero Juan Rivero, el defensor Ricardo Suárez, el delantero haitiano Jairo Jean y el zaguero dominicano Danco García.

Los directivos anunciaron que el delantero Marcos Ovejero tiene ya acordado su contrato con el club y que siguen negociando con el atacante venezolano Alí Meza.

