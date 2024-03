Real Santa Cruz quiere 'levantarse' tras la fecha FIFA

En pleno receso de la competición local por la fecha FIFA, el Real Santa Cruz no detiene su ritmo de trabajo y apunta a recuperar terreno en los dos últimos partidos de la fase de grupos.



El mediocampista sub-23 del club, Sebastián Coplot, compartió su perspectiva sobre el desempeño del equipo en la primera parte del torneo, destacando que, aunque los resultados no han sido favorables, han sido oportunidades de aprendizaje. "Esta primera parte del torneo fue de mucho aprendizaje, si bien los resultados no nos acompañaron. Ahora toca seguir entrenando para encarar de la mejor manera el re-inicio del campeonato", expresó Coplot.



A pesar de no haber tenido participación en el Torneo Apertura hasta el momento, el joven jugador se encuentra trabajando arduamente para ganar minutos en el terreno de juego. Reconoce que la competencia en su posición y la exigencia de la plaza sub-23 en el torneo han sido altamente disputadas entre sus compañeros.



En cuanto a los últimos encuentros disputados ante Guabira en el estadio Tahuichi y San Antonio en Entre Ríos, Coplot comentó sobre la falta de suerte que han experimentado en algunos momentos clave de los partidos. "Nos faltó suerte", sentenció, haciendo referencia a situaciones como la anulación de un penal a favor debido a un offside previo en el encuentro contra Guabira, así como la derrota por la mínima diferencia frente a San Antonio.