Real Santa Cruz renovó con cinco jugadores y se refuerza con Zoch y Ortiz

Escucha esta nota aquí

Real Santa Cruz parece despertar de su adormecimiento. Mientras algunos clubes ya tienen definidas sus plantillas para esta temporada, el albo por primera vez hizo noticia este sábado al anunciar que renovó contrato con cinco jugadores, dos de ellos extranjeros y tres nacionales.

César Manuel García, Jayro Jean, Ricardo Suárez, Miguel Ángel Becerra y Juan Rivero llegaron a un acuerdo para defender la casaca realista por una temporada más.

‘Danco’ García es dominicano, tiene 28 años y juega como defensor central; Jean es haitiano, tiene 23 años y se desempeña como extremo izquierdo; Suárez cuenta con 28 años de edad y juega como defensor; Becerra tiene 29 años y es lateral derecho; mientras que Rivero, de 32 años, es defensor central.

La dirigencia también dio a conocer la contratación de dos nuevas incorporaciones, el caso de los mediocampistas nacionales Mateo Zoch, ex The Strongest, y Jorge Ortiz, ex Wilstermann.

Real Santa Cruz por ahora no tiene director técnico y aún no se ha dado a conocer el inicio de la pretemporada. A los jugadores se les adeuda cuatro sueldos y medio de la pasada gestión.

Por otra parte, la dirigencia convocó a una asamblea ordinaria para el lunes 17 de enero (19:00), en la sede del club, donde se ofrecerá el informe de comisiones y de la presidencia.

Para ese mismo día (20:30), en el mismo lugar, también se convocó a una asamblea extraordinaria epara aprobar el nuevo estatuto del club y también se tocarán temas varios.

Lea también Fútbol Carlos Lampe fue titular en Vélez Sarsfield en el primer partido amistoso de pretemporada El arquero boliviano comenzó bien el año 2022. No recibió goles y su equipo le ganó a Almirante Brown por 2-0

​

Lea también Bolívar No hubo acuerdo entre Bolívar y Atlético Nacional de Colombia por Roberto Carlos Fernández El presidente de Bolívar Marcelo Claure, a través de su cuenta de Twitter, informó que el futbolista camireño seguirá en la academia paceña