Real Santa Cruz se encamina al descenso

El futuro de Real Santa Cruz en la primera división del fútbol boliviano se torna cada vez más incierto. Tras una nueva derrota en casa, esta vez frente a Bolívar (2-3), el conjunto albo se encuentra a ocho puntos del descenso indirecto y parece que el tiempo se agota para revertir su situación. Con solo cuatro victorias en lo que va del año, el equipo ha demostrado ser uno de los más débiles en la competencia, dejando a sus hinchas con un sabor amargo y una creciente preocupación por la permanencia en la máxima categoría.



Desde que llegó a primera división, el club ha navegado en aguas turbulentas. La última derrota ha dejado al equipo sumido en la tabla acumulada, donde los números son alarmantes: de los 27 partidos disputados en 2024, solo ha logrado ganar cuatro, con cuatro empates y 19 derrotas. Además, Real Santa Cruz es el equipo menos efectivo y el más goleado del torneo, anotando solo 25 goles mientras ha recibido 56, lo que pone de manifiesto su fragilidad tanto en defensa como en ataque.



La situación no solo preocupa a los aficionados por los resultados deportivos, sino también por la gestión del club. La dirigencia ha sido objeto de críticas por su falta de comunicación y por no estar a la altura de las exigencias de un equipo profesional. Los hinchas han expresado su descontento ante la escasa información sobre la administración del club y los problemas económicos que han afectado al plantel.



Desde su ascenso sin méritos deportivos a finales de 2019, Real Santa Cruz ha enfrentado constantes paros y problemas internos. Los jugadores han tenido dificultades para entrenar con normalidad, lo que se traduce en un rendimiento deficiente en el campo. Esta falta de preparación ha llevado a que el equipo no logre encontrar su mejor versión durante los partidos.



Recientemente, el plantel volvió a manifestar su malestar hacia la dirigencia, exigiendo la renuncia del presidente Carlos Sánchez. A pesar de haberse comprometido a pagar un mes de salario antes del partido contra Bolívar, este compromiso no se cumplió, lo que intensificó aún más la frustración entre los jugadores y el cuerpo técnico.



De aquí en adelante, Real Santa Cruz debe luchar con todas sus fuerzas para evitar el descenso, aunque la tarea se presenta como extremadamente complicada. No depende únicamente de sí mismo para salir de esta situación crítica; otros equipos han comenzado a sumar puntos, aumentando así la distancia entre ellos y los albos.



El próximo encuentro será crucial para las aspiraciones del equipo. Real Santa Cruz visitará a Royal Pari, un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Con Royal Pari ocho puntos por encima en la tabla del descenso indirecto, una derrota podría ser devastadora para los albos, ya que la diferencia podría extenderse a once puntos.



En este contexto, cada partido se convierte en una auténtica final para un equipo que busca aferrarse a su lugar en la primera división.