Reyes demanda a Real Santa Cruz por 41.200 dólares y pide la rescisión de contrato

Edarlyn Reyes presentó una demanda ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), pidiendo su rescisión de contrato con Real Santa Cruz y al mismo tiempo reclamando el pago total de 41.200 dólares.

En el documento, al cual tuvo acceso DIEZ, se explica que al dominicano, de 24 años, se le debe seis meses de salario y por eso pide la rescisión del contrato, que expira el último día de diciembre.

El futbolista reclama que en su liquidación se tome en cuenta también diciembre, además de 100 dólares por cada gol convertido y el mismo monto por las asistencias realizadas durante el campeonato, lo cual lo tenía acordado con la dirigencia.

Reyes es el goleador de Real Santa Cruz con 14 goles (1.400 $us) y suma ocho asistencias (800 $us) más su salario de junio (3.000 $us) y los sueldos de julio a diciembre (36.000 $us, porque desde julio se le dobló el sueldo) el monto global es de 41.200 dólares.

La fórmula de la demanda dice: “Rescisión unilateral de contrato de trabajo deportivo (despido) por causal imputable al club por el no pago de las cuotas mensuales pactadas, indemnización, pago de sueldos devengados hasta la finalización del contrato”.

La demanda fue presentada el 26 de noviembre y cuatro días después fue admitida por el TRD, que citó a las partes a una audiencia conciliatoria para este martes 7 de diciembre, a partir de las 9:30, de manera virtual.

Reyes anunció la noche del sábado que jugó su último partido en Real Santa Cruz, en la derrota (2-0) contra Oriente Petrolero. En dicho encuentro integró el equipo titular.

