The Strongest rescata un empate sobre el final ante Real Santa Cruz

The Strongest tenía la gran oportunidad de respirar tranquilo en la cima de la Liga Tigo , sin embargo, esta tarde apenas logró empatar en los descuentos ante Real Santa Cruz 1-1. Efmamjjadson González abrió la cuenta para el albo mientras que Michael Ortega igualó las acciones sobre el epílogo del encuentro. El duelo en la capital cruceña fue dirigido por el debutante Ronald Mamani.

La disputa se centró en el medio campo y The Strongest no encontró la manera de llegar a portería rival. Las ocasiones que crearon los paceños no generaban mayor peligro, es más la opción más clara se dio tras una jugada de Jheyson Chura quien envió un centro rasante y Danco Garcia en su afán de rechazar casi marca en propia puerta.