Cristián Arán, DT de Tomayapo: “Dominamos el balón pero nos faltó atacar”

Real Tomayapo no pudo en casa y cayó ante Belgrano de Córdoba (0-2) en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024. Con este resultado el equipo que dirige Cristián Arán quedó a borde de la eliminación a falta de tres fechas por disputarse.



Una vez finalizado el encuentro, Arán, accedió a la conferencia de prensa y dejó sus sensaciones sobre el partido. Considera que su equipo dominó las acciones pero no supo ser contundente a la hora de atacar.



“Creo que el equipo manejó bien la pelota hasta tres cuartos del campo rival, hicimos que circule bien (balón), pero bueno, nos faltó atacar y ser eficaces, avanzamos mucho pero nos faltó lo más importante”, indicó.



“Con la línea de cinco que plateamos quisimos hacerles dos contra uno en las bandas, hacer un equipo más ancho para profundizar. Con la expulsión de un jugador de ellos nos sobraba un defensor, ahí decidimos cambiar. En el segundo tiempo queríamos tener más proyección, cambiamos un poco el medio, pero nos costó”, añadió.



Otro que habló en conferencia de prensa fue el delantero Hallyson Fernandes Padilla, quien coincidió con el análisis de su entrenador: “Sabíamos que iba a ser un partido intenso, tendríamos que haber tenido un poco más de paciencia a la hora de manejar el balón. Cuando el rival tenía un jugador menos tratamos de ser agresivos pero no nos alcanzó”.



“Ahora nos queda analizar y corregir los errores. Se nos viene Internacional de Porto Alegre y será un rival muy duro, así que tenemos que estar preparados” sentenció.



Con esta derrota, el conjunto tarijeño que ofició de local en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, quedó en el último lugar de su serie con un punto.



Su próximo partido será el martes 07 de mayo ante Internacional de Porto Alegre, a partir de las 20:00. Tomayapo será local, sin embargo aún no se sabe si jugará en Tarija o Santa Cruz.