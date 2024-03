Mirá los rivales que tendrá Tomayapo en la Sudamericana

GRUPOS DE LOS BOLIVIANOS:



Grupo A:

Defensa y Justicia

Independiente Medellín

Universidad César Vallejo

Always Ready



Grupo C:

Internacional

Delfín

Belgrano

Tomayapo



Grupo D :

Boca Juniors

Fortaleza

Nacional Potosí

Sportivo Trinidense



El ranking de clubes determinó a las cabezas de serie y orden de bolilleros, excepto a los que 'cayeron' de la fase 3 de Libertadores. En la fase de grupos se jugarán seis fechas, y los ganadores de cada zona clasificarán a los octavos de final. Los segundos tendrán que pelear en el repechaje (dieciseisavos). No se podrán enfrentar equipos del mismo país en la fase de grupos.