Real Tomayapo recibe a Belgrano en busca de su primera victoria en la Copa Sudamericana

Tras el resonante empate de visitante ante el brasileño Internacional (0-0), y luego que la Conmebol suspendiera el IV Centenario por problemas con el gramado, Real Tomayapo vuelve al ruedo, esta vez en el Tahuichi que inscribió como segundo estadio (20:30 hb), esperando recibir el apoyo de una ciudad apasionada por el fútbol. Su rival es el argentino Belgrano, que llegó ayer con el objetivo de sorprender.



Para este encuentro, que corresponde a la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, los dirigidos por Cristián Arán que llegaron a Santa Cruz el lunes, son optimistas de lograr su primera victoria en el torneo ($us 130.000 de premio) que les permite seguir dando pelea en procura de avanzar a la otra fase. De momento, el líder es Delfín (4), seguido por Belgrano (2) e Internacional (2) y con 1 punto está el tarijeño, que no para de soñar.



En procura de golpear desde el inicio el DT confirmó a Miguel Graneros y Mirko Timiánovic en ofensiva, repitiendo, además, la misma alineación con la que le empató al Inter. En el arco le ratificó la confianza a Pedro Galindo y en la última línea a Padilha, Rioja, Cantillo y Orellana; en el medio a Justiniano, Alcaraz, Villamil y Noble; y en ofensiva Tomiánovic y Graneros. “Sabemos que no vamos a jugar en silencio, confiamos en el apoyo de los hinchas de Santa Cruz”, dijo Edman Soliz, presidente del club chapaco.



El equipo cerró prácticas el martes con una labor liviana en la que hubo repaso táctico de lo que Arán pretende. Si hoy le ganan a Belgrano, el panorama se les abre, ya que en la siguiente fecha (7 de mayo) van a recibir al Inter y si la Conmebol levanta la sanción, lo harán de nuevo en el IV Centenario.



LA ENTRADAS



POR SECTORES



1. PREFERENCIA BS 100



2. GENERAL BS 60



3. CURVA BS 30



SE VENDE EN LOS HIPERMAXI