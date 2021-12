Se da por concluido el ciclo de Álvaro Peña como DT de Real Tomayapo

La dirigencia de Real Tomayapo y Álvaro Peña no se pusieron de acuerdo para la renovación del vínculo contractual entre partes y por tal motivo el director técnico no continuará en el cargo la próxima temporada. Ahora los chapacos buscan nuevo entrenador.

El propio Peña explicó a DIEZ que no hubo acuerdo en el aspecto económico y en la contratación de refuerzos para encarar el campeonato 2022 de la División Profesional del fútbol boliviano.

“No llegamos a un acuerdo en esos dos aspectos y decidí no continuar. Cuando asumí en agosto decidií no cobrar mucho, pero quisieron mantenerme el sueldo y no acepté”, dijo Peña.

El 10 de agosto el club tarijeño anunciaba la contratación de Álvaro Peña como nuevo entrenador en sustitución de Horacio Pacheco. Desde entonces Peña dirigió 16 partidos y consiguió 15 puntos.

El entrenador cruceño manifestó sentirse tranquilo y con la misión cumplida, ya que el objetivo era que Real Tomayapo no entre en zona de descenso. Finalmente terminó en el puesto 13 con 32 puntos, con 7 unidades de diferencia con relación al penúltimo Real Potosí, que perdió su plaza tras jugar el descenso indirecto con la U capitalina.

“Ese era el objetivo, salvar al equipo de la zona de descenso, creo que cumplimos con lo que nos habíamos propuesto”, expresó Peña.

El nombre de Eduardo Villegas sonó como posible reemplazante, aunque el tema económico paralizó las negociaciones; sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que Nestor Clausen sea el nuevo conductor de Real Tomayapo.

