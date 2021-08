Afganistán: ‘Los talibanes ya reprimen violentamente toda actividad musical’

Escucha esta nota aquí

Instrumentos musicales destruidos, todos los conciertos prohibidos: ¿volverán los talibanes a prohibir la música en Afganistán, como lo hicieron entre 1996 y 2001? Ahmad Naser Sarmast, director del Instituto Nacional de Música de Afganistán, así lo teme. RFI habló con él.

RFI: Los talibanes entraron en Kabul hace una semana. ¿Han atacado ya su instituto, y más ampliamente, la práctica musical en la capital?

Ahmad Naser Sarmast: La escuela está ahora cerrada debido a la inseguridad reinante. Nadie está a salvo en las calles de Kabul. No estoy seguro ni soy optimista de que el nuevo régimen nos permita reabrir las puertas del Instituto. Por el momento, los combatientes talibanes ya están reprimiendo violentamente cualquier actividad musical. Han empezado a impedir que la gente escuche música, y se han destruido tiendas que venden música o instrumentos.

Me rompe el corazón ver cómo todo el trabajo y el sacrificio de tanta gente se esfuma de la noche a la mañana. Me trae recuerdos de 1996, cuando los talibanes destruyeron todos los instrumentos musicales, cuando los colgaron en los árboles, cuando silenciaron a todos los músicos. En Afganistán no se permitía a nadie tocar un instrumento y toda práctica musical estaba prohibida. Temo que el pueblo afgano vuelva a ser amordazado y privado de su derecho a tocar y escuchar música.

Su escuela, con sus 400 alumnos, se había convertido en un símbolo de un nuevo Afganistán en el que la música ocupaba un lugar. Usted estaba en Melbourne, Australia, cuando los talibanes tomaron el poder en Kabul. ¿Qué noticias tiene de tus alumnos?

Los estudiantes con los que estoy en contacto están destrozados. Tienen muchos temores sobre su futuro. Temen por su seguridad. Sabemos que los talibanes van de puerta en puerta, y mis alumnos temen que si se encuentra un instrumento en sus casas, serán castigados. Estoy decidido a seguir promoviendo la educación musical y a defender el derecho a la música en Afganistán.

¿Teme que ahora se prohíba la música en Afganistán? ¿Que no habrá más conciertos ni siquiera oportunidades de aprender música?

Dada la política de los talibanes en este ámbito en el pasado, es el temor de todos. Y también es el mío. Los anuncios y las acciones de los talibanes se contradicen. Han prometido respetar los derechos humanos, la diversidad y las culturas. Pero cuando se trata de poner en práctica estas promesas, no ocurre. Y sobre el terreno, los líderes no parecen tener ningún control sobre sus soldados: cada grupo armado parece tener su propia agenda.

¿Cuál es el objetivo de su instituto y qué ha conseguido desde su creación en 2010?

El Instituto Nacional Afgano de Música es la primera y única escuela de música de Afganistán que ofrece educación musical a todos los niños del país, independientemente de su etnia, sexo o condición social. La escuela ha sido especialmente activa en la última década, promoviendo la diversidad musical y la igualdad de género, permitiendo que las niñas y las mujeres aprendan música, y tendiendo puentes entre diferentes etnias, así como en el extranjero. En poco tiempo, la escuela se ha convertido en algo muy influyente. Conseguimos formar 12 grupos musicales de diferentes tamaños y géneros, entre ellos la Orquesta Sinfónica Nacional de Afganistán y una orquesta nacional exclusivamente femenina, la más solicitada del mundo.

Algunos de estos conjuntos actúan efectivamente en el extranjero...

Nuestros conjuntos musicales ya han actuado en 47 países en unos 100 conciertos en las salas más bellas y los mayores festivales del mundo.

Con la llegada de los talibanes, ¿se verán obligados a tocar sólo música islámica?

Creo que en la concepción de los talibanes no existe el concepto de "música islámica". Para ellos, la práctica de la música debe estar completamente prohibida en el Islam, lo que constituye una interpretación errónea de los textos.

¿Qué ayuda espera de la comunidad internacional?

La comunidad internacional debe garantizar que los talibanes respeten los derechos humanos en Afganistán, que se respete la Constitución y que todos los afganos tengan acceso a la cultura. La comunidad internacional debe garantizar que no se produzca un nuevo genocidio cultural en mi país.