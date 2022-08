‘Aleksandr Dugin no es el Rasputín de Putin’, estima especialista en Rusia

Es una figura apartidista, aunque haya intentado crear su propia formación política, que ha permanecido extremadamente confidencial. Aleksandr Dugin no es el asesor de política exterior de Vladimir Putin. No tiene ningún cargo oficial, ni en Asuntos Exteriores, ni en la administración presidencial, ni en Defensa. No es una figura política, sino más bien una figura mediática e intelectual que tiene una fuerte influencia en el lenguaje y la forma de articular el debate público en Rusia. No debe ser visto como un asesor secreto o un "Rasputín" de Vladimir Putin.