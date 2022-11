AMLO se da un baño de masas en una manifestación caótica en Ciudad de México

A la marcha convocada por el presidente López Obrador, asistieron 1.2 millones de personas provenientes de toda la república, según la jefa de gobierno de la Ciudad de México. No sólo el Zócalo de la capital estuvo al tope sino todas las calles del centro histórico.

Ya desde el sábado 26 de noviembre empezaron a llegar los militantes de Morena . La contramarcha partió a las 9 de la mañana del domingo del Ángel de la Independencia en dirección al Zócalo con el presidente y parte de su gabinete al frente. Muchas personas quisieron sacarse una foto con el mandatario, abrazarlo, tocarlo o pedirle favores. La gente rodeó al mandatario y no le permitió seguir la caminata. La masa empujaba, daba codazos, pisotones, con tal de acercarse al líder carismático.

La Procuradora de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, otrora periodista y actualmente secretaria de Seguridad Ciudadana envió un automóvil para rescatar de la marea humana a López Obrador y pudiera llegar al Zócalo, pero él no lo utilizó y llegó caminando al estrado desde donde daría su cuarto informe de gobierno. Entre el Zócalo y el Ángel de la Independencia hay cuatro kilómetros y AMLO tardó seis horas en llegar.

El sol cayó como plomo y hubo cinco personas desmayas, entre ellas el cineasta Epigmenio Ibarra. En la plaza de la Constitución, agotados, deshidratados, asoleados y hambrientos, los seguidores del presidente aguantaron estoicamente mientras seguían llegando contingentes que no cupieron en el Zócalo. Llamaba la atención la pobreza de los asistentes.

Las primera palabra del presidente fue para dejar claro que no busca la reelección, la cual está prohibida desde el triunfo de la Revolución Mexicana. Después enumeró los logros de su gobierno, presumió del éxito de sus programas sociales, anunció un aumento del salario mínimo así como las prestaciones sociales pero no tocó el tema del INE, de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, de los periodistas asesinados o de la violencia. AMLO afirmó que con su gobierno se acabó la corrupción y la impunidad, lo cual desafortunadamente no es así.