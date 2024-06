Anouk Aimée, icono de la elegancia francesa en el cine, fallece a los 92 años

"Mujer libre"

"Hay que ser femenina", insistía. "No mantener (en la pareja) relaciones de poder con el otro".

Anouk Aimée decía poder pasar mucho tiempo sin filmar. "No sé venderme muy bien, soy alguien que espera. Necesito que me empujen", decía.

"Me proponían tantas cosas, me daba vértigo, ya no sabía", se justificó.