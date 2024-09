Apagones nocturnos en Ecuador ‘podrían extenderse aún más’, advierte experto en energía

Esta medida drástica, que no afectará los hospitales ni el servicio de seguridad ECU911, viene acompañada de un toque de queda en 6 provincias del país y una localidad donde ya rige el estado de excepción desde finales de agosto por la violencia del narcotráfico.

Salinas anticipa incluso “dos meses especialmente críticos –octubre y noviembre- porque ya no existen las suficientes reservas de energía en nuestros embalses y porque la generación térmica no da abasto para esa demanda”. “Vamos a tener racionamientos un poco más grandes de lo que están anunciados en este momento, inclusive en horarios fuera de las 22 horas a las 6 am”, agrega.

“La oferta de generación no crece al mismo ritmo que la demanda de energía. Y no se han construido en Ecuador los proyectos de generación suficientes para abastecer toda esta demanda. Luego de eso, hay otros problemas: un sistema tarifario que no cubre todos los costos del sector. La Agencia de Regulación y control ejecutó un estudio donde se pone de manifiesto que el costo real de la energía es de alrededor de 15 centavos por kilovatio hora, y en nuestro país en promedio pagamos un promedio de 10 kilovatio por hora. Y la falta de gestión eficiente de las empresas eléctricas del país”, analiza Fernando Salinas.