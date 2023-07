Argelia: "El aire es tan caliente que quema los ojos"

En Argel, la ciudad se ralentiza y sus habitantes intentan adaptarse a una situación nunca vista. La ola de calor continúa incluso durante la noche. Yassine, un youtuber conocido por sus viajes, lo comprobó por las malas: "A 48 grados, te puedes imaginar que la corriente de aire que me llega es caliente, ¡casi quema! La corriente de aire es tan caliente que quema los ojos. Realmente no hay nadie ahí fuera", dice.

Salim, un joven empresario, ha cambiado su horario de trabajo: "Sufro con el calor. Me cansa en el trabajo. No puedo dormir. Bebo mucha agua y evito salir durante el día, salvo para ir a mi lugar de trabajo. Pero en los últimos días he reducido mis horas de trabajo debido a la ola de calor. La temperatura se ha acercado a los 50 grados. Tengo que pensar en mi integridad física", cuenta.

En un minimercado del centro de Argel, Karima y Fella compran botellas de agua. Han salido de casa para acudir a citas médicas. "Salimos porque teníamos que hacerlo. Tenía que ver a mi médico con el que tenía cita, si no, no saldría. Ya siento que me va a estallar la cabeza", expresa una. "Tuve que llevar a mi nuera al hospital. Sufro hipertensión, diabetes y cardiopatías. No tengo motivos para salir", añade la otra.