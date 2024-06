Arranca la Eurocopa 2024, con cinco aspirantes a la corona

Desde 2016, ya no son 16 sino 24 las naciones que se han clasificado para la fase final, pero el 14 de julio, en Berlín, sólo un país levantará el trofeo. Antes del inicio de la Eurocopa 2024, echemos un vistazo a los cinco favoritos.

Honor para el país anfitrión, un favorito bajo presión. La Nationalmannschaft ya no puede permitirse el lujo de perder. Campeona del mundo en 2014 y semifinalista en la Eurocopa 2016, Alemania fue eliminada en la primera ronda de los Mundiales 2018 y 2022, y en los octavos de final de la Eurocopa 2020. Los alemanes han perdido su esplendor, con malos resultados indignos de un país con un largo historial y poco acostumbrado a tales reveses.

En casa, Alemania no puede tolerar otra mala actuación. Después de 15 años de reinado de Joachim Löw, y luego dos años complicados con Hansi Flick y un breve interinato de Rudi Völler, el joven Julian Nagelsmann (36 años) asumió el cargo de entrenador en septiembre de 2023 y reavivó la esperanza. Convenció al experimentado Toni Kroos para que saliera de su retiro para una última ronda. Con jugadores como Manuel Neuer, Antonio Rüdiger e İlkay Gündoğan, así como jóvenes talentos como Jamal Musiala y Florian Wirtz, la Mannschaft tiene puntos fuertes que mostrar. Pero no tiene margen de error.

Ya lo había ganado casi todo como jugador, y como entrenador, Didier Deschamps añadió un Mundial a su copiosa lista de logros, convirtiéndose en uno de los pocos hombres que ha levantado el trofeo supremo como jugador y como entrenador. Pero la Eurocopa, ganada en 2000 poco antes de su retiro internacional, se le ha escapado dos veces desde que está a cargo de la selección francesa. Desafortunados finalistas en casa en 2016, Les Bleus experimentaron una eliminación inesperada durante la última Eurocopa en los octavos de final contra Suiza. El capitán Kylian Mbappé, que falló en el penalti crucial contra los suizos, probablemente no lo ha olvidado.

Campeones del mundo de 2018 y actuales subcampeones del mundo, los franceses son designados aspirantes al título. No lo ocultan y asumen su estatus y su ambición. Pero si suelen estar allí cuando empieza la competición, algunas dudas los acompañan. Será el primer gran torneo en mucho tiempo sin los jugadores retirados Hugo Lloris y Raphaël Varane. Kylian Mbappé sale de unos meses en tonos mixtos y Les Bleus no han brillado en los últimos partidos amistosos. El camino hacia la victoria el 14 de julio, la noche de la fiesta nacional francesa, no será fácil.