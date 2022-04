Atentados de París: el acusado Salah Abdeslam pide ‘perdón a todas las víctimas’

Escucha esta nota aquí

El único miembro superviviente del comando que estuvo detrás de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en Francia, ha ofrecido este viernes sus "disculpas" a las víctimas y ha derramado algunas lágrimas al final de su último interrogatorio ante un tribunal especial de París.

"Quiero ofrecer mis condolencias y disculpas a todas las víctimas", dijo el francés de 32 años, con lágrimas en las mejillas. "Sé que el odio permanece (...) Hoy les pido que me odien con moderación".

"Les pido que me perdonen", insistió Abdeslam.

Los atentados dejaron 130 muertos en París y en el suburbio de Saint-Denis.

El último interrogatorio a Salah Abdeslam comenzó el miércoles por la noche y terminó el viernes por la tarde con las preguntas de su defensa.

El principal acusado afirmó a lo largo de los tres días que iba a inmolarse en un bar del distrito 18 de París, pero que había "desistido" en el acto, al ver a esos jóvenes que se parecían a él y se divertían.

Dijo que "lamentaba" no haber tenido el valor de seguir adelante, preguntó una de sus abogadas, Olivia Ronen.

"No me arrepiento, no maté a esas personas y no estoy muerto", respondió.

Fue cuando habló del sufrimiento de su madre cuando empezó a llorar.

"Quiero decir hoy que esta historia del 13 de noviembre se escribió con la sangre de las víctimas. Es su historia, y yo formé parte de ella. Ellos están vinculados a mí y yo estoy vinculado a ellos", continuó Salah Abdeslam, con voz temblorosa, antes de disculparse.

También pidió "perdón" a los tres acusados de ayudarle a huir tras los atentados. "No quería arrastrarlos a esto. Uno de ellos, que comparece libre, saldrá de la sala con los ojos llenos de lágrimas.

"Sé que esto no los curará", concluyó Salah Abdeslam, con barba negra y sudadera gris a la espalda. "Pero si puede hacer que se sientan mejor, si puedo hacer que una de las víctimas se sienta mejor, entonces para mí es una victoria”, declaró.