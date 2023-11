Atman: la secta multinacional del "porno yoga"

“Luego te preguntan cuándo quieres conocer a Grieg”, apodo que le dan a Gregorian Bivolaru en la federación. “Y es imposible decir no a todo eso, porque si lo haces, te echarán del campo”.

“Registran mi bolso y se llevan mi pasaporte, mis tarjetas de crédito y mi teléfono, que envuelven en papel de aluminio”, dice Stella, con voz todavía nerviosa. "También tengo que firmar numerosos documentos que garantizan que no he sido violada ni objeto de trata". Sin embargo, durante las dos semanas que estaría retenida en París, Stella sólo tendrá derecho a salir de casa sola una vez, y sólo podrá llamar a sus seres queridos una vez, durante una conversación controlada por los rumanos, desde un teléfono que ellos mismos le prestan, y durante el cual no podrá revelar dónde está ni con quién.