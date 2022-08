Balón de Oro 2022: estos son los futbolistas suramericanos nominados al trofeo individual más importante

Con estas estadísticas no le ha alcanzo para ser uno de los nominados, en parte porque las reglas del premio cambiaron y ahora se tiene en cuenta lo que se haya realizado en la temporada y no en el año en curso. Por eso la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, que se va a realizarse a final de año, va a ser contabilizada para el Balón de Oro siguiente. Otro cambio es que ahora solo se tiene en cuenta la estadística y juego del futbolista y no lo conseguido por el equipo.