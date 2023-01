Biden dice ‘No’ a la entrega de aviones F-16 a Ucrania

A medida que se acerca el 24 de febrero, fecha en la que se cumplirá un año de la invasión de Ucrania, Joe Biden no ha querido decir si visitará Europa con ese motivo. Pero sí dijo que iría, sin dar fecha, a Polonia, país que está desempeñando un papel clave en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. "Voy a Polonia, pero no sé cuándo", declaró a los periodistas a su regreso a Washington tras un breve viaje a la ciudad de Baltimore.

Cautela de Francia y Países Bajos

"Les voy a decir muy sencillamente que, por definición, no se excluye nada y que siempre evaluamos las cosas según tres criterios. La primera es que es solicitada, útil, teniendo en cuenta los plazos de formación y entrega del ejército ucraniano. El segundo criterio es que no sea una escalada. Es decir, que no es probable que los equipos que entreguemos toquen suelo ruso. El tercer criterio es que no debilite la capacidad del ejército francés para proteger su propio suelo y a nuestros nacionales”, dijo Macron.