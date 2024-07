Biden se empecina en afrontar a Trump y agrega lapsus de antología

Biden se mostró mucho más seguro que durante su calamitoso debate contra Trump de junio, pero tuvo lapsus garrafales, como le suele ocurrir. En respuesta a la primera pregunta dijo: "No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si no creyera que ella está cualificada para ser presidenta". Obviamente se refería a su vicepresidenta, Kamala Harris. No se dio cuenta de la confusión y siguió con las preguntas como si nada.