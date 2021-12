Boric y Kast realizan cierres de campaña de cara al balotaje del domingo en Chile

Escucha esta nota aquí

A solo tres días de que los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) se enfrenten en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, este 16 de diciembre marca el cierre de campañas para ambos.

Este jueves, a las 23.59 horas, culmina el plazo legal para efectuar propaganda electoral en Chile, un día que sin duda marcará el fin de un largo ciclo de procesos electorales, que comenzó en 2020, con el plebiscito constitucional.

Con una serie de actos al aire libre, con música y destacados rostros de la cultura y el arte, Gabriel Boric hará los últimos llamados para convocar a sus votantes y romper sobre todo con el gran porcentaje de abstención que ha marcado los últimos comicios.

Mientras el candidato de la centro izquierda y ex líder estudiantil recorría Viña del Mar, en la capital Santiago, parte de su comando, encabezado por colectivos de las disidencias sexuales, mujeres y feministas, protagonizaron uno de los cierres de campaña en el paseo Bulnes.

“Se ha movido harta gente”

Allí, Vanessa y Nicolás se aferraban a la esperanza de que su candidato triunfe este domingo. “Mira, en el principio no tenía tantas expectativas, pero es bacán que se ha movido harta gente por voluntad propia”, afirmaba Vanessa.

“En la primera vuelta asustó bastante, uno sigue preocupado igual, pero la transversal de toda la gente que se ha juntado, igual tranquiliza un poco”, agregaba Nicolás.

Abisag, otra de las asistentes que llevaba una bandera donde se leía “Boric”, se decía asimismo “ansiosa, nerviosa, y también un poco asustada: me da terror, me da susto, que salga el otro, que no lo quiero nombrar y entre los propios candidatos de izquierda creo que cedieron mucho y eso impacta”.

El otro es José Antonio Kast que, bajo el nombre de “La fiesta de Chile”, realizará su actividad central este 16 de diciembre en el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes.