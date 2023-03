Boris, el matemático estadounidense desaparecido bajo la dictadura de Pinochet

Boris Weisfeiler, nacido en Moscú en 1941 y naturalizado estadounidense en 1981, era profesor de matemáticas en la Universidad de Pensilvania y senderista avezado. En 1985 sus huellas se pierden en el sur de Chile, en plena dictadura militar, no lejos de la tristemente célebre 'Colonia Dignidad'. El libro "Boris, 1985" de Douna Loup, lo devuelve a la vida.

Treinta y cuatro años después, su sobrina nieta emprende la investigación, y reabre el expediente de la siniestra secta alemana de 'Colonia Dignidad' que prospera bajo el régimen de Pinochet y probablemente no sea ajena a la desaparición del matemático estadounidense. Douna Loup explica a RFI el origen de este libro:

"El punto de partida fue cuando asistí a un concierto y escuché esta canción 'Vino del Mar' de Inti Illimani, dedicada a Marta Ugarte, una mujer chilena asesinada por los soldados de Pinochet. Eso me hizo pensar en este tío abuelo, Boris, que también desapareció en Chile, yo sabía que era matemático y sobre todo un gran viajero, pero tenía poca información."

"Me sentí muy cerca de él, a medida que investigaba y conocía a sus amigos, sentía quien era realmente, y eso me conmovía profundamente, de otro modo no podría haber escrito este libro. Sentía que realmente estaba en contacto con él, en empatía y comprensión con toda su vida, desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos, su amor por la naturaleza y la soledad, que yo comparto. Tengo la impresión de que incluso en su relación con las matemáticas, hay algo que está cerca de la poesía, una búsqueda que en mi caso, pasa por el lenguaje, por las palabras, y en el suyo por las matemáticas. Una especie de búsqueda de la belleza, de la realización y la comprensión del mundo, que para él pasó por ese lugar."