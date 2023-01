Brasil: 1.500 detenidos tras vandalismo a sedes del gobierno

"Yo trabajo en el Congreso, así que estoy al tanto de algunas cosas que pasaron adentro, de obras de arte muy valiosas de artistas brasileños que desaparecieron, otras que fueron atacadas a cuchilladas. Y bueno, hay gente que quiere comparar con lo que pasó en Estados Unidos, pero en Estados Unidos pasó el día que estaban queriendo legitimar los resultados de las elecciones, y consiguieron entrar porque el presidente en ejercicio, Trump, en ese momento los arengó. Acá lo hicieron un domingo, porque no había gente en ninguno de los edificios, entonces ya iba a haber menos policías para pararlos y no, no tenían una consigna clara, excepto de intervención militar. Por eso los están persiguiendo a todos. Una cosa que me resulta muy interesante es un grupo que armaron que se llama Contragolpe Brasil, donde están poniendo las caras de todos los que estaban en la manifestación y los están identificando uno por uno", cuenta a RFI un hombre que trabaja en el Congreso.