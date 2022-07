Caída de la vacunación infantil inédita en 30 años por covid y desinformación

Sobre este último aspecto, Rebecka Jonsson, responsable de proyectos de Salud Global Infantil de Unicef, explicó a RFI que " se han priorizado recursos para luchar contra la pandemia y por eso algunas campañas de vacunación se pusieron en pausa. Éstas, por el momento, no han sido retomadas".

Sobre las consecuencias de esta situación para la población mundial infantil, Jonsson subrayó que "un niño que no recibe esa primera vacuna en zonas remotas corre más riesgos, si de pronto padece por ejemplo una neumonía, porque no solo no ha recibido esa vacuna específica, sino que tampoco puede acceder a otros servicios de salud que necesita para luego recibir el tratamiento y recuperarse de la neumonía, que sigue siendo la primera causa de mortandad para los niños menores de cinco años".