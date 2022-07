Canadá: El Papa es recibido en breve ceremonia por representantes de comunidades indígenas

“El hecho de haber sufrido de abusos sexuales por parte de un padre, ha traumatizado mi vida. Treinta años después comprendo los efectos y los impactos en mi vida. Así el papa presente sus disculpas, eso no cambiara mi vida. No esperaba que el papa viene a disculparse, él no es responsable, es el jefe de la iglesia; pero no es responsable de todo”, comentó Papatie.