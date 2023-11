Catar confirma a RFI su negociación con Hamás para la liberación de rehenes en Gaza

Obviamente, no puedo hablar de los detalles de las negociaciones debido a la sensibilidad y la delicadeza de estas conversaciones. Pero nuestra principal preocupación ahora es garantizar que estas conversaciones tengan éxito y que podamos devolver a los rehenes a sus familias y llevar la paz a este conflicto. Debemos seguir centrados en este objetivo. Pero lo que puedo decirles es que estas negociaciones comenzaron el primer día y continúan, aunque la situación sobre el terreno es mucho más complicada que hace unas semanas, en particular debido a los bombardeos y a la incursión terrestre israelí en Gaza, pero las discusiones continúan con el objetivo de crear el clima necesario para llegar a un acuerdo.

¿Exigirá ahora Catar un alto el fuego a cambio de nuevas liberaciones? Este no fue el caso durante las primeras liberaciones.

Somos un mediador en este asunto. Estamos tratando de devolver a los rehenes a casa y traer la paz al conflicto actual, pero como mediadores nuestro papel no es exigir o ser parte en el conflicto, nuestro papel principal es asegurar que cada parte comprenda la posición de cada uno y que pongamos sobre la mesa ideas que podrían conducir a una resolución exitosa de la cuestión de los rehenes y a un alivio de la situación actual.

En primer lugar, denunciamos categóricamente tales afirmaciones. La comunidad internacional sabe lo que estamos haciendo en términos de reducción de tensiones y mediación entre Hamás e Israel. Cada centavo gastado en la reconstrucción y mejora de la situación en Gaza se ha realizado en coordinación con organizaciones internacionales, agencias de la ONU que trabajan en Gaza, pero también podemos decir que la ayuda pasa literalmente por Israel. Los israelíes en este tema siempre han trabajado con nosotros en la ayuda a Gaza. No hay dinero que vaya directamente a Gaza, sin pasar por los israelíes, por los puntos de cruce israelíes, por los bancos israelíes y, por tanto, no hay forma de acusarnos, sin, en este caso, acusar a los propios israelíes de financiar a Hamás, que por supuesto que no tiene sentido.