Charlie Hebdo caricaturiza al guía supremo iraní a 8 años del atentado contra el semanario

Charlie Hebdo seleccionó 35 dibujos de los 300 recibidos, enviados de países como Irán, Estados Unidos, Turquía, Suecia o Australia. La revista no designó un ganador para “no quitarles valor a los otros”, añadiendo que el premio es algo que no tiene precio, “la libertad, simplemente”.

En cuanto a si la revista teme represalias, Riss responde a la cadena FranceInfo: “No, porque no es la primera vez que se dibujan caricaturas sobre los ayatolás. Tampoco es blasfemia, seguimos teniendo derecho a dibujar lo que queramos. Quizá no les guste, pero no importa. En los días siguientes sufrimos ataques informáticos para intentar bloquear el sitio. Se suele atacar a Charlie Hebdo cuando hay cosas así, no es nuevo”.