Chile busca sacar adelante un nuevo proceso constituyente

Mantener la actual Constitución no tiene lugar, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto: “Hay que señalar que también hay un mandato respecto de que el 80% de los chilenos señaló primero que no quería la actual Constitución, y por lo tanto eso valida este nuevo proceso en términos de que hay que continuar con esa búsqueda de un texto que sí nos une, que sí nos convoque mayoritariamente”.

Pero la idea de otra convención no es tan consensual en la derecha, como lo afirmó a RFI el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón: “Yo creo que la gente no quiere una nueva convención, no quieren nada con los convencionales, se sienten absolutamente defraudados. Eso no quiere decir que exista una convención. Esa convención puede ser, por ejemplo, con representantes políticos del Parlamento y con expertos. Aquí faltan muchos expertos de distintos colores políticos”.