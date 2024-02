Chile: Dramático testimonio de sobreviviente de incendio en Viña del Mar

Texia es una vecina del sector. Tanto ella como su madre perdieron sus casas y hoy, aún impactada, nos relata cómo fueron esos primeros minutos en que salió a buscar a sus seres queridos: "Me llamaron para que la viniera a buscar. Llegué, no la encontré. La seguí buscando y yo tengo una hija chica, así que vi por ella y empecé arrancar por los cerros en mi auto, porque yo estaba en auto. Desesperada, no se vía nada, la luz estaba cortada, se sentían las llamas. El limpiaparabrisas intentaba limpiar, pero eran puras cenizas que caían. No se veía absolutamente nada. La gente estaba toda desesperada".