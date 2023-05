Chile: fin de la campaña para la elección de consejeros constitucionales

"Chile tiene la oportunidad de escribir una nueva Constitución en base a las necesidades de este tiempo. Podemos escribir como norma que en Chile la salud sea así, que el agua no sea privatizada, por así decirlo. Encuentro que es súper importante porque muchas leyes, muchos proyectos, no han podido emerger debido a esto mismo, porque es inconstitucional", comenta la joven.

Aunque le entusiasma la idea de una nueva Constitución, Paula reconoce que este segundo proceso no es fácil de entender: "Lo que te muestran en la franja electoral es súper enredado. No te dice, por ejemplo, que hay cinco alianzas, no te explican que hay estos candidatos. Yo siento que igual estuvo muy enredada la información para mí. ¿Entonces cómo será para aquellos que les cuesta mucho más entender? ", expresa.

Según una encuesta realizada un mes antes de la votación, la mitad de la población dijo que no le interesaban las elecciones. "Los temas que preocupan más a la ciudadanía son aquellos temas que tienen que ver con delincuencia, inmigración, seguridad interna, inflación. Los temas constitucionales no aparecen, y por ende, no hay expectativa. El sentir del ciudadano común es ¿por qué tenemos un nuevo proceso constituyente?, ¿por qué no dedicamos los recursos a otros temas que son más urgentes? Eso es lo que piensa un ciudadano común y corriente hoy en día", afirma Octavio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile.