Chile sigue su combate contra las llamas con ayuda internacional

"Estamos en proceso de contener la emergencia", dijo el s ubsecretario del Interior, Manuel Monsalve , en su última conferencia de prensa diaria. También dijo que el fuego ha ido disminuyendo en los últimos días, pero que esto no borra la marca de más de 424.000 hectáreas consumidas por las llamas, un área equivalente a casi tres veces el tamaño de la ciudad de Sao Paulo.

En conversación con Radio Francia Internacional, Miguel Castillo, doctor en Recursos Naturales y Sostenibilidad e investigador del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, explicó que la biodiversidad no se pierde inmediatamente después de los incendios. Según él, cuando el fuego es provocado por la acción humana, intencionada o no, los impactos no se manifiestan necesariamente de forma inmediata.