China desmiente recabar datos extranjeros tras comparecencia de CEO de TikTok ante Congreso de EEUU

El fenómeno TikTok ha dejado obsoleto el mundo de las redes sociales, pero la aplicación ya está en la mira de varios Estados que quieren limitar su influencia. China afirmó este 24 de marzo que no pide a las empresas que le suministren datos obtenidos en el extranjero, en momentos en que su aplicación TikTok podría ser prohibida en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden quiere prohibirla por temor a que los datos de los usuarios lleguen a manos del Gobierno chino y puedan usarse para difundir desinformación. Algo que Shou Chew desmintió: "No he visto evidencia de que el Gobierno chino tenga acceso a esos datos. Nunca nos han preguntado. No les hemos proporcionado".