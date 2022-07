China vuelve a confinar a millones de personas por brotes de Ómicron

En China, la gran ciudad de Xi'an, situada en el centro del país, está cerrándose. A partir de la medianoche del 5 de julio y durante una semana, los lugares públicos, las escuelas, los lugares de culto, los museos y los mercados permanecerán cerrados. Desde el sábado se han reportado dieciocho casos de Omicron.

Con el corresponsal de RFI en China, Stéphane Lagarde

Xi'an, una ciudad histórica de 13 millones de habitantes que soportó un mes de confinamiento a fines del año pasado, fue puesta bajo “medidas temporales de control” tras detectar 29 contagios desde el sábado.

Sitios públicos de entretenimiento, incluyendo los pubs, cafés de internet y bares de karaoke, cerraron a partir de la medianoche del miércoles.

Los escolares se han ido de vacaciones antes de tiempo, los cafés y restaurantes sólo sirven comida para llevar y, una vez más, se pide a los 13 millones de habitantes de la antigua capital imperial que limiten sus salidas. "Estamos en una carrera contrarreloj contra el virus", declaró el martes por la noche Zhang Xuedong, subdirector de la Oficina de Prevención y Control de Epidemias.

Xi'an se encuentra ahora en su noveno plan de prevención y control y tiene nueve zonas clasificadas como Covid-19 de alto riesgo y diez zonas de riesgo medio, en las que los residentes deben permanecer en casa. El resto de la población no está confinada, pero este profesor francés teme que con el rebote de Omicron se arruinen sus vacaciones en la isla de Hainan.

“Cuando establecen zonas de riesgo sólo para unos pocos casos", dice, "suele ser porque [las autoridades] no saben de dónde procede la contaminación. De momento, no estoy preocupado por mi viaje. Pero no sé qué dirá el comité de recepción de Hainan a los turistas de Xi'an. Si es para pasar mi semana de vacaciones en cuarentena en un hotel que no he elegido y desde el que ni siquiera veré el mar, entonces no gracias. Cada vez que se descubren brotes a nivel local, surge una carrera para más restricciones”.

Asterisco en los pases sanitarios

Lo sorprendente, continúa este profesor, "es la discrepancia entre las medidas de flexibilización decretadas por el gobierno central hace unos días y la firmeza de las autoridades locales que temen ser sancionadas. Ya no tenemos asteriscos en los códigos QR de salud, pero a nivel local las restricciones de la política de ‘cero Covid’ se activan aún más rápido ante el menor caso de contagio".

El sistema de asterisco, una estrella en los pases sanitarios que indica que una persona ha transitado por un distrito en el que se han registrado casos de infección y que, por tanto, estigmatiza, fue eliminado por la Comisión Nacional de Salud para impulsar los viajes interregionales.

Al mismo tiempo, ninguna ciudad quiere arriesgarse a caer en la misma situación que Shanghái y su largo cierre, y las autoridades locales están intensificando los controles en cuanto aparecen nuevas infecciones. Xi'an, uno de los principales destinos turísticos culturales, espera con impaciencia el regreso de los turistas este verano. A partir de este miércoles, los museos, incluida la famosa tumba del primer emperador Qin Shi Huang y su ejército de terracota, permanecerán cerrados temporalmente.