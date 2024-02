Cientos de personas huyen del hambre en el norte de Gaza

La situación no deja de empeorar en el territorio, donde 2,2 millones de personas, la inmensa mayoría de la población, se enfrenta a una "hambruna masiva", según la ONU. Doha acoge una nueva ronda de negociaciones para una cese el fuego en las que participan "expertos de Egipto, Catar, Estados Unidos e Israel" y representantes del movimiento islamista palestino Hamás, informó una televisión egipcia.

Pero de momento, los bombardeos no cesan y la ayuda humanitaria entra a cuentagotas por el paso de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde depende del visto bueno de Israel, que impuso un asedio total a la Franja. Encaminar la ayuda hacia el norte es casi imposible debido a los combates que se libran a lo largo y ancho del territorio.

"No tengo palabras"

"Vine caminando (...) No tengo palabras para describir el tipo de hambruna que se extiende ahí (...)", contó Samir Abd Rabbo, de 27 años, que llegó a Nuseirat, en el centro de Gaza, junto a su hija de un año y medio. "No hay leche [para mi hija]. Trato de darle pan que preparo a partir de forraje, pero no puede digerirlo (...) nuestra única esperanza es la ayuda de Dios", contó.