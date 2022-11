Cierran panaderías belgas ante el asfixiante aumento de los precios de la energía

La situación no es la misma en Bruselas, en la capital no se está produciendo un cierre de este calibre. Pero las facturas también aprietan. La inflación está en ascenso en Bélgica, que ha cerrado el último mes en el 13%. Los precios de la electricidad están en máximos y las materias primas han aumentado en el último año. La tormenta perfecta que ha llevado a los locales a tener más problemas para pagar las facturas, y que en algunos casos han visto sus gastos aumentar un 500%.

Otros como los típicos brioche, panes con trocitos de chocolate que se disparan a más de 5 euros. “Tienen levadura, harina, azúcar… todo los productos que más han aumentado”, admite Deltan, quien asegura que debe hacer “pedagogía” con algunos clientes que han lamentado la subida de precios. “Tenemos que contar que la subida no es para tener ningún beneficio suplementario, sino que lo tenemos que hacer para compensar los precios (…) a algunas personas aún no les ha llegado la regularización de la factura, pero cuando les venga entenderán a qué nos enfrentamos”, explica. Aun así, dice que dentro de las circunstancias “no puede quejarse”. Su pastelería está en un lugar privilegiado de la ciudad, y en general no tienen la sensación de haber perdido clientela. Muchas compradores les han dicho que prefieren seguir pagando un poco más, pero que las pastelería no desaparezca.