Comienza el referéndum de anexión de Donetsk bajo la presión militar ucraniana

Temor a los bombardeos

"La guerra no es para todos"

"La guerra no es para todos, no todos están preparados para ella. Incluso diría que la mayoría de la gente, si está mentalmente estable, no quiere ir. Es raro que te ofrezcas a hacer esto. Pero sigo pensando que todos los hombres deberían pasar por ello. No digo que vayas directamente al infierno de la lucha en primera línea, pero al menos ve lo que es, pasa por esa escuela de la vida. La movilización parcial en Rusia servirá simplemente de reserva. En otras palabras, seremos relevados de las tareas de entrega de combustible, de entrega de alimentos. Será más fácil para nosotros cumplir con nuestro deber como combatientes”, afirma.